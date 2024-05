Ai campionati nazionali di Lingue e civiltà classiche Cristaudo vince con un saggio di civiltà latina incentrato sul valore delle esplorazioni

Il riconoscimento

Lo studente frequenta la VD del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Catania

Si è svolta a Sulmona presso l’Istituto di istruzione superiore ‘Ovidio’ la proclamazione dei vincitori dei Campionati di Lingue e civiltà classiche. La competizione, che è arrivata alla XII edizione, è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del merito e rientra fra le iniziative volte a riconoscere i livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

All’interno di questa difficile competizione, dopo aver superato la selezione di istituto e quella regionale, l’alunno del Liceo Scientifico G. Galilei di Catania Gabriele Cristaudo di V D ha disputato la finale il 9 maggio, con un saggio di civiltà latina incentrato sul valore delle esplorazioni, ottenendo il Primo premio della sezione. Per il liceo Scientifico G. Galilei non si tratta di una esperienza inedita: in due edizioni, quella del 2016 e del 2018, due alunni avevano conquistato il podio con un secondo posto della sezione civiltà, mentre nel 2023 lo stesso Gabriele era stato premiato a Roma per essere arrivato al terzo posto nella sezione di traduzione dal latino.