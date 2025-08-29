Al Borgo sospeso (e multato) un panificio infestato dalle blatte

la verifica

E a San Cristoforo sanzioni per tre ristoranti

Prosegue l’attività di controllo ad ampio raggio della task force coordinata dalla Polizia nel quartiere Borgo e San Cristoforo di Catania per vigilare sul rispetto delle normative nel settore alimentare e garantire la sicurezza dei consumatori.

Nei giorni scorsi, sono stati ispezionati quattro esercizi commerciali, tra cui due trattorie in via Plebiscito, una trattoria in via Lago di Nicito e un panificio, con sanzioni complessive che superano i 16.000 euro. L’operazione, disposta dal questore di Catania, ha visto la partecipazione attiva della squadra volanti della Questura, degli agenti della Divisione Polizia Anticrimine, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei medici e tecnici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASP di Catania, insieme agli agenti del servizio Annona della Polizia Locale.

Durante le verifiche, l’attenzione si è concentrata sulle autorizzazioni per la vendita degli alimenti, sulla tracciabilità dei prodotti offerti e sulle condizioni lavorative e di sicurezza nei locali. In particolare, il panificio nel quartiere Borgo è stato sospeso a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di blatte, con una sanzione da 2.000 euro. Inoltre, sono state rilevate violazioni sulle normative di sicurezza con sanzioni per 5.820 euro e il titolare è stato denunciato alla Procura.