Al “Duca degli Abruzzi” di Catania, il benvenuto della dirigente Brigida Morsellino

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico la dirigente del Politecnico del Mare Brigida Morsellino questa mattina ha accolto gli studenti delle prime classi dell’istituto Duca degli Abruzzi.

“Per l’occasione desidero lanciare un messaggio d’auguri a tutti i nostri ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti ed a tutti coloro che – secondo le proprie competenze – compongono la nostra grande comunità scolastica. L’evento di oggi è un punto di partenza per un anno scolastico che sarà denso di tante attività e, come sempre, di grandi soddisfazioni”.

Eccellenza, preparazione e costanza sono le parole chiave che caratterizzano il primo suono della campanella al Duca degli Abruzzi di Catania. Un percorso pieno di aspettative, di emozioni e di obiettivi da affrontare con grande entusiasmo e serenità.