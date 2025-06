Al Garibaldi di Catania nuova Moc e tre mammografi digitali

Sanità

Con i fondi del Pnrr potenziata la strumentazione dell'ospedale

Miglioramento dei servizi diagnostici resi agli utenti, riduzione delle liste di attesa e più prevenzione. Questi gli obiettivi dell’Arnas Garibaldi di Catania attraverso il potenziamento della propria strumentazione. Con i fondi del Pnrr, il management aziendale ha acquistato apparecchiature tecnologiche di ultima generazione. Nello specifico: una moderna Moc (mineralometria ossea computerizzata), due innovative postazioni radiologiche e tre mammografi digitali di elevata precisione.

La Moc, strumento di ultima generazione, consentirà una valutazione accurata della densità ossea, fondamentale per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi. I sistemi radiologici, oltre ad aumentare il numero di esami, riducono il tempo di esposizione alle radiazioni e offrono immagini ad alta risoluzione, consentendo agli specialisti una migliore lettura dei risultati. I tre mammografi digitali di ultima generazione, incideranno in modo positivo sulle liste di attesa, e consentiranno di migliorare lo screening mammografico.