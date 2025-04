Al Giovanni XXIII di Acireale l’incontro tra la polizia, gli studenti e la Seus 118

legalità

Il progetto nazionale “PretenDiamo Legalità” della Polizia approda tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale. L’incontro formativo è stato finalizzato a diffondere i principi della legalità tra i più giovani, iniziando dall’importanza del rispetto delle regole e delle norme, quale condizione imprescindibile per una serena convivenza civica.Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico, prof.ssa Alfina Bertè, gli studenti sono stati coinvolti su temi di stretta attualità per il mondo giovanile dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale intervenuti unitamente al loro Dirigente Dott. Tito Cicero.Durante la speciale lezione formativa sono stati proiettati alcuni video, commentati dagli agenti del Commissariato insieme agli alunni, rilevando attenzione ed interesse, a dimostrazione della sensibilità dei ragazzi, stimolata dai docenti in diverse attività didattiche svolte durante l’anno scolastico.I poliziotti hanno fornito indicazioni su come segnalare eventuali episodi di bullismo, invitando gli alunni a parlare con gli insegnanti e con i familiari, senza alcuna preoccupazione, sottolineando che le porte del Commissariato di Acireale sono sempre aperte per ascoltare eventuali situazioni di disagio e di pericolo e per trovare, insieme, le opportune soluzioni. E’ stato illustrato ai ragazzi anche il funzionamento dell’app YouPol che permette di effettuare segnalazioni in Sala Operativa, anche in forma anonima, allegando foto e video.Inoltre, è stato spiegato come utilizzare in modo corretto e consapevole il Numero Unico per le Emergenze 112, per attivare un intervento di soccorso, illustrando le procedure pratiche che vengono avviate con la chiamata al NUE 112.

All’incontro hanno partecipato il personale del SEUS 118 e il Presidente Regionale, Dott. Riccardo Castro, che ha così commentato l’incontro: “sono contento per la giornata condivisa con la Questura di Catania e con il Commissariato di Acireale perché è stata diffusa la cultura del soccorso con l’importanza, per ognuno dei ragazzi che hanno partecipato all’incontro, di essere protagonisti dell’attivazione eventuale di un soccorso chiamando il numero unico 112. La nostra mission è migliorare l’atteggiamento verso gli angeli del soccorso, ovvero gli autisti soccorritori del sistema Seus 118 della Regione Siciliana: è stata una splendida giornata che abbiamo condiviso noi diffondendo la cultura del soccorso sanitario e le forze dell’ordine la cultura della legalità e della sicurezza”.