Al Policlinico di Catania l’irresistibile ascesa del giovane dirigente “on demand”

Un dirigente “on demand”. Nel senso di chiamato da altre amministrazioni, per due volte in una carriera costellata di soddisfazioni. Certo, nell’ultimo caso, era quarto, ma i tre aspiranti dirigenti amministrativi a tempo indeterminato prima di lui hanno deciso di non rispondere alla email del Policlinico di Catania. Così l’ascesa è si è compiuta: Salvatore Carmine Faraci, 36 anni ad aprile, vicino al deputato regionale di Fratelli d’Italia Dario Daidone, da ieri è ufficialmente uno dei burocrati più rilevanti dell’azienda ospedaliero-universitaria “Gaspare Rodolico – San Marco”. Assorbito da una graduatoria dell’ateneo catanese, dopo che quella interna del Policlinico, formatasi dopo un concorso bandito nel 2021, è scaduta.

Il percorso di Faraci

Il percorso di Faraci sta tutto in una deliberazione del Policlinico datata 26 agosto 2025 e firmata dal direttore generale Gaetano Sirna, dal direttore sanitario Antonio Lazzara e dal direttore del settore Risorse umane Vincenzo Buccheri. Quest’ultimo è il sostituto del meloniano Daidone, in aspettativa dal Policlinico per ricoprire il suo incarico politico elettivo all’Ars. La premessa che giustifica il ricorso alla graduatoria d’ateneo è il risparmio: usare gli elenchi già formati da altri enti pubblici permette di non spendere per fare selezioni. È una questione di «economicità ed efficienza», si legge.

Tanto più che le cose, per il Policlinico, si incastrano alla perfezione. «Tenuto conto della volontà della direzione strategica, comunicata per le vie brevi a questo settore», si legge negli atti amministrativi, gli uffici si sono messi a cercare l’eventuale esistenza di elenchi validi (a differenza di quello del Policlinico, scaduto) «per la copertura di posti con la qualifica di dirigente amministrativo». Meglio se provenienti da enti pubblici geograficamente vicini a via Santa Sofia per garantire la «puntuale erogazione dei Lea», i livelli essenziali di assistenza. Menomale che il 5 giugno 2025 l’università di Catania ha giusto approvato una graduatoria proprio per quel ruolo lì, a tempo indeterminato.

La scelta rapida

Succede tutto rapidamente: il Policlinico chiede all’ateneo se può usare la graduatoria, l’ateneo dice di sì il 4 agosto e manda agli uffici dell’azienda ospedaliera i nominativi degli idonei fino al quarto posto. Il Policlinico scrive a tutti. Dice loro che sta cercando un nuovo dirigente a tempo indeterminato. Eppure chi aveva partecipato al concorso dell’ateneo per quell’incarico non risponde alle sollecitazioni. Secondo e terzo classificati non danno riscontro, il quarto invece sì. È Faraci, e accetta. O meglio: manifesta «la propria disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente amministrativo».Il Policlinico è contento, Salvatore Carmine Faraci è quindi assunto da ieri. Certo è che non dovrà cambiare posto di lavoro. Perché lui al Policlinico ci andava già: a dicembre 2020 era diventato collaboratore amministrativo a tempo determinato nell’azienda ospedaliera. A ottobre 2022, dopo avere vinto un concorso bandito dall’Asp di Palermo per il ruolo di collaboratore amministrativo a tempo indeterminato, Faraci aveva indicato come sede di lavoro l’Asp di Ragusa. Da settembre di quell’anno, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale iblea è il direttore generale del Policlinico catanese Gaetano Sirna.

I contratti

Il contratto di Faraci a Ragusa decorre dal 2 novembre 2022, il 9 il Policlinico chiede di «comandarlo» a Catania, il 18 novembre il commissario ragusano accorda lo spostamento verso il capoluogo etneo. Il destino di Faraci, insomma, è tutto all’ombra dell’Etna.E da qui, in effetti, non si smuove. Nel 2023, per esempio, è nella commissione di valutazione del concorso per il Registro tumori di Catania, Messina ed Enna. Il posto che, come rivelato da un’inchiesta del quotidiano La Sicilia, è diventato un “assumificio” per amici, parenti e conoscenti della politica. Con una preponderanza delle aree di influenza di FdI e Mpa.

Le qualità che dimostra valgono a Faraci una carriera inarrestabile, anche prima dell’incarico da dirigente: nella primavera 2025, con quattro anni e mezzo di anzianità in servizio, vince una selezione interna per la “elevata qualificazione”, una promozione non indifferente. La commissione gli assegna, per i soli titoli, il punteggio complessivo di 25. La seconda classificata ottiene 13,20 punti, praticamente la metà di Faraci. Al quale vengono valutati dottorato, docenze, pubblicazioni e sei punti per i master (uno alla Business school del Sole-24Ore e un altro alla università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in più c’è il diploma di specializzazione delle Professioni legali all’università telematica privata Guglielmo Marconi). Al colloquio la forbice tra Faraci e la seconda si assottiglia: lui arriva a 38 punti, lei 36. L’elevata qualificazione, comunque, se la aggiudicano entrambi.

Una gioia dopo l’altra

Nemmeno il tempo di godersi questa gioia, che Faraci può festeggiare quest’altra. Cioè l’idoneità al concorso da dirigente amministrativo, bandito da UniCt nel 2024, per cui la graduatoria arriva a giugno di quest’anno, mentre il Policlinico sperimenta la necessità di un profilo come il suo.