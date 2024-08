Al porto di Catania bonifica di rifiuti speciali davanti alla Vecchia Dogana

l'ntervento

Erano presenti bidoni contenenti sostanze oleose. plastica e spezzoni di cime e reti. Rimosse anche due auto in abbandono

Una bonifica dell’area portuale antistante l’ex edificio Vecchia Dogana e la rimozione di due veicoli e di uno scooter abbandonati sono stati fatti al porto di Catania. Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando, nell’ambito di routinari controlli di polizia portuale ed ambientale, personale militare della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Catania, d’intesa con l’Autorità di Sistema portuale della Sicilia orientale, ha riscontrato la presenza di rifiuti speciali e pericolosi di vario tipo comprendenti spezzoni di cime e reti, plastica e bidoni contenenti sostanze oleose/lubrificanti e molto altro che, oltre ad ostacolare il sicuro camminamento di crocieristi e diportisti, rappresentava nocumento per l’igiene e la salubrità pubblica e potenziale pericolo per l’ambiente marino.