Al via il progetto di ristrutturazione del Parco delle Terme di Acireale

Infrastrutture

Il progetto del Genio Civile, del valore di 1,5 milioni circa, permetterà di restituire l'edificio in primavera

Il Genio civile di Catania approvato il progetto di ristrutturazione del Parco delle Terme di Acireale e di parte dell’immobile storico sito al suo interno. Lo rende noto il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo.«Il Genio civile di Catania, che ringrazio – afferma Barbagallo – ha redatto e approvato il progetto del valore di 1,5 milioni circa che permetterà di restituire in primavera il meraviglioso Parco delle Terme. Sono stato convocato dal presidente della Regione per il prossimo 26 settembre al tavolo tecnico per l’avvio del percorso che porterà alla futura riapertura delle nostre Terme».