Alessandro Porto nel gruppo di FdI all’Ars, il sarcasmo del gruppo MpA in Consiglio a Catania: «Apprezziamo la sua coerenza, stabilità e trasparenza…»

il caso

L'ex assessore comunale eletto con gli Autonomisti ha scelto di aderire a Fratelli d'Italia

Molto sarcasmo ma una critica surissima alla decisione di Alessandro Porto, nei deputato regionale che ha deciso di aderire al gruppo di Fratelli d’Italia. La nota è del gruppo Mpa-Grande Catania al Consiglio Comunale di Catania: «Apprendiamo con composta emozione la notizia della fulminea adesione del deputato supplente Alessandro Porto al gruppo di Fratelli d’Italia. Abbiamo avuto l’onore -e gli saremo grati in eterno- di supportarlo nel ruolo di assessore comunale e prima di caldeggiarne la nomina a capo di gabinetto vicario nell’assessorato all’Energia e ancor prima di avere contribuito al successo della lista Mpa nel cui nome il Porto aveva chiesto la preferenza. A lui rivolgiamo i più vivi auguri per questo nuovo, entusiasmante cambio di casacca. E conosciamo il collaudato copione dell’entree (finalmente con voi, in un partito vero! Mi sento libero! Non ne potevo più! E’ la meta agognata, l’ultima! Mi basta anche un mese da deputato e poi…-sussurrando- se possibile, chesso’ un incarico in un Gabinetto). Siamo certi che saprà esprimere al meglio quella coerenza, quella stabilità e quella trasparenza che hanno sempre contraddistinto il suo cammino politico. Siamo altresì convinti che Porto abbia finalmente trovato la vera “casa politica” radicata nei valori della destra nazionale, dopo una lunga e appassionata esplorazione nel centrosinistra, nel centrodestra, nei movimenti autonomisti, nella Lega e infine – per poco- nell’amata neutralità del gruppo misto».

