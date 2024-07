Alla Playa due bagnini erano altrove anziché vigilare sui bagnanti: multati dai poliziotti

catania

Il controllo degli agenti sulle moto d'acqua

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania a bordo di moto d’acqua hanno eseguito un pattugliamento nel tratto di costa tra la Playa e Aci Castello. Nel dettaglio, i poliziotti hanno controllato tre stabilimenti balneari della Playa dove sono state accertate le effettive condizioni di tutte le dotazioni di primo soccorso, necessarie per legge.

In uno dei lidi, gli agenti hanno trovato materiale di primo soccorso – quale cannule, palloni ANBU e barella – scaduto e non sottoposto a periodica revisione. Pertanto, al titolare dello stabilimento è stata elevata una sanzione amministrativa per oltre mille euro. L’azione di controllo è stata estesa anche nel Solarium di Ognina dove sono stati multati i due bagnini che, in quel momento, non si trovavano nelle rispettive postazioni di assistenza per monitorare i bagnanti al fine di intervenire in situazioni di pericolo, a garanzia della loro incolumità.