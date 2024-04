Alla Villa Bellini torna la caccia alle uova di Pasqua

tradizioni

L'evento per famiglie per trascorrere del tempo insieme, scambiarsi gli auguri di Pasqua, ma anche per ribadire ccome il giardino di Catania è un patrimonio della città a misura di bambini

Dopo il successo dell’anno scorso, la Villa Bellini di Catania torna ad essere scenarionaturale per una insolita caccia al tesoro tra i sentieri del parco. Una mattina di purodivertimento all’aria aperta per tutti i bambini catanesi e le loro famiglie. Sabato 30marzo, dalle 10.30 alle 12.30 la Villa Bellini di Catania sarà il set dellaseconda edizione della caccia alle uova di Pasqua. A nascondere le uova, prepararegli indizi e assicurare il divertimento, ci penseranno i ragazzi di Compagnia CuriosiIncanti, giovani artisti guidati da Giovanni Santangelo Lacanea, leader del settoreintrattenimento, animazione e spettacolo in Sicilia.“Quest’anno ci saranno tante sorprese e ancora più uova da cercare in giro per la villacomunale – spiega Giovanni Santangelo Lacanea, fondatore di Compagnia CuriosiIncanti – perché vogliamo rendere felici quanti più bambini possibile. L’anno scorsola città ha risposto con entusiasmo al nostro primo appuntamento, per questo laseconda edizione della caccia alle uova di Pasqua sarà ancora più ricca ecoinvolgente. Ma sarà anche una occasione per ribadire fortemente che il nostroparco comunale è uno spazio sicuro e a misura di famiglie. O almeno così vogliamoche sia”.L’evento è gratuito e aperto al pubblico, non occorre prenotazione, ma è consigliatoportare con sé un cestino nel quale poter riporre le coloratissime uova trovate durantela caccia al tesoro che si svolgerà nell’ampio parco cittadino.La caccia alle uova di Pasqua, la Easter Egg Hunt, è una tradizione di origineanglosassone che sta prendendo piede anche in Italia e che piace moltissimo ai piùpiccoli.

