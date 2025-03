All’ABC di Catania “I ragazzi di Ballarò” contro la droga

lo spettacolo

Con “I ragazzi di Ballarò”, scritta e diretta da Alessandro Ienzi di Raizes Teatro, all’ABC di Catania va in scena l’iniziativa contro le dipendenze da sostanze stupefacenti. Un progetto di prevenzione e contrasto – organizzato dalle associazioni palermitane Vivi Sano, la Casa di Giulio e Raizes Teatro – chiamato “@Lab School. Azioni a Contrasto e Prevenzione dalle Dipendenze”. “Parliamo di un progetto che toccherà tutte le province siciliane per contrastare un problema di grande rilevanza sociale – afferma il docente Luigi Guarnieri – un’iniziativa a cui l’istituto “Vittorino Da Feltre di Catania”, attraverso la dirigente Loredana Argentino e il vice preside Emanuele Gullifa, ha aderito immediatamente e si è fatto portavoce con le altre scuole della provincia etnea. Un importante intervento di prevenzione, nato da un’iniziativa della Rete SHE School for Health in Europe Sicilia, che, proprio al teatro ABC di Catania, che ha visto un momento di riflessione tra il pubblico presente e Francesco Zavatteri che ha perso il figlio Giulio proprio a causa della tossicodipendenza”. Il progetto utilizza testimonianze di vita reale e ricorre all’arte, alla creatività e al teatro per creare momenti di riflessione e di confronto sulle conseguenze che l’uso di sostanze stupefacenti produce nei giovani e nelle loro famiglie, provocando disperazione e distruggendo il potenziale creativo e sociale della popolazione giovanile.

