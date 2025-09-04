Allarme sicurezza a Catania, decisa la data dell’arrivo della commissione nazionale antimafia

Il caso

Dopo le sparatorie e l’omicidio avvenuto in centro al culmine di una lite per la gestione di un parcheggio

C’è una data. La Commissione nazionale antimafia sarà il 12 settembre in missione a Catania per poter avere uno scenario su quello che sta accadendo nella città, dopo le tante sparatorie e l’omicidio avvenuto in centro al culmine di una lite per la gestione di un parcheggio.

La decisione di porre l’attenzione sul caso Catania è arrivata dalla stessa presidente Chiara Colosimo ieri pomeriggio nel corso della riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione. A confermare la data a La Sicilia è stato Anthony Barbagallo, deputato nazionale del Pd e segretario all’Antimafia. Le audizioni avverranno a Palazzo degli Elefanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA