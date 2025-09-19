Allevamento-lager a Catania: animali tra rifiuti e farmaci illegali, scatta il sequestro dei Nas

il caso

Denunciate due persone, sigilli ad un complesso azinedale di 2 mila metri quadrati

I Carabinieri del Nas di Catania, con il supporto del personale dell’Asp locale, hanno sequestrato un allevamento zootecnico a Zafferana Etnea, al termine di controlli mirati a contrastare illeciti nel settore della filiera delle carni.

L’ispezione ha rilevato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale: 18 suini e 3 equini erano costretti a vivere in condizioni precarie tra rifiuti speciali, scarti alimentari e cumuli di letame, in evidente stato di degrado e senza rispetto della dignità degli animali.