Alta tensione a Catania: spari in aria a San Giovanni Galermo

Catania

Stavolta non c'è stato alcun obiettivo.

Stavolta non c’era alcun obiettivo. Pochi minuti fa sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria in via Adone a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Sul posto si sono recati i poliziotti per i rilievi e poi le indagini. Anche se il filone d’inchiesta è unico: la sequenza di sparatorie pare avere un lungo filo conduttore. Che sarebbe quello del narcotraffico.

Intanto sono scattati stasera i servizi ad alto impatto disposti in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito nelle scorse ore in Prefettura. La tensione in città è alle stelle.

