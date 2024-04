Altri 10 parcheggiatori abusivi multati in centro

catania

Tra le piazze Manganelli e Turi Ferro, in via Carlo Felice Gambino e in piazza Europa giro di vite della polizia

Gli agenti delle Volanti, in moto, hanno eseguito diversi controlli finalizzati al contrasto e prevenire della criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, soprattutto nelle vie del centro storico, provvedendo a sanzionarne sei sorpresi a esercitare l’illecita attività. Nello specifico ne sono stati sanzionati tre in piazza Manganelli, tutti cittadini catanesi pregiudicati, colti nell’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore. Altri tre, un cittadino marocchino e due rumeni, tutti pregiudicati, sono stati invece sorpresi in piazza Turi Ferro.