Ambulante si accascia a terra e muore in pieno centro a Catania: disposta l’autopsia

La tragedia

I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti: l'ipotesi del malore

Si è accasciato a terra ed è morto. La tragedia è accaduta poco fa in pieno centro storico a Catania, in via Etnea. L’uomo, riverso sul marciapiede opposto alla chiesa della Collegiata, è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 112 Numero Unico Emergenza.

Sono arrivati anche i soccorsi, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della persona. Sul posto sono giunti anche diverse pattuglie dei carabinieri, che ora stanno effettuando degli accertamenti per ricostruire quanto è avvenuto. Il corpo è stato coperto da una coperta termica ed è stato anche informato il pm di turno, che ha disposto l’autopsia anche se non sono stati trovati segni di violenza sul corpo.