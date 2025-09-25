La tragedia
Ambulante si accascia a terra e muore in pieno centro a Catania: disposta l’autopsia
I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti: l'ipotesi del malore
Si è accasciato a terra ed è morto. La tragedia è accaduta poco fa in pieno centro storico a Catania, in via Etnea. L’uomo, riverso sul marciapiede opposto alla chiesa della Collegiata, è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 112 Numero Unico Emergenza.
Sono arrivati anche i soccorsi, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della persona. Sul posto sono giunti anche diverse pattuglie dei carabinieri, che ora stanno effettuando degli accertamenti per ricostruire quanto è avvenuto. Il corpo è stato coperto da una coperta termica ed è stato anche informato il pm di turno, che ha disposto l’autopsia anche se non sono stati trovati segni di violenza sul corpo.
Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: forse un malore improvviso, sarà l’esame autoptico a stabilire le cause. La vittima è un ambulante molto conosciuto nella zona: solitamente si mette fra i marciapiedi di via Etnea con un banchetto dove espone anelli e collanine che vende soprattutto ai turisti.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA