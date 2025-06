Ampliamento porto di Ognina, Consitalia annuncia querela. La Tortuga: «Noi in regola»

La disputa

La società risponde all'associazione consumatori: «Il 16 luglio il Cga deciderà, siamo fiduciosi»

«È scaduto il nostro ultimatum di cinque giorni: martedì denunceremo alla Procura della Repubblica la Tortuga Srl per la perdurante e illegittima occupazione di un’area demaniale marittima a Ognina». Ad annunciarlo è Fabio Micalizzi, presidente dell’associazione Consitalia e della Federazione armatori siciliani. Si tratta dell’ennesimo atto che si aggiunge all’ormai intricata vicenda dellìampliamento della concessione demaniale da 5.457 a 7.644 metri quadri concessa dall’assessorato regionale territorio e Ambiente alla Tortuga. La società, per voce dei cugini Biagio Testa e Biagio Carmelo Testa si dice però «sicura di essere in regola e di non dover fare nulla. La prossima seduta al Cga sarà il 16 luglio, nell’attesa noi abbiamo comunque sospeso i lavori». E aggiungono: «Micalizzi faccia pure la denuncia, sarà la magistratura a valutare».

L’atto annunciato da Micalizzi si basa sull’ordinanza con cui il Consiglio di Giustizia amministrativa (Cga) della Sicilia, ha accolto il ricorso presentato da Circolo Canottieri Jonica e Legambiente per la sospensione delle opere murarie all’interno dello porticciolo – che si fa risalire al VII secolo avanti Cristo – e secondo quanto dichiara Micalizzi «ha imposto alla società la liberazione immediata dell’area e la cessazione di tutte le attività non autorizzate, evidenziando la sospensione giuridica della concessione e denunciando una persistente violazione delle normative in materia di beni paesaggistici e demaniali». Micalizzi aggiunge poi che la denuncia-querela, che depositerà come Consitalia, è «sostenuta da 50 firme e deleghe raccolte tra i cittadini dal Comitato civico “Ognina non si vende”, che giovedì scorso ha tenuto un’affollata assemblea, con l’obiettivo di avere un libero ormeggio per gli amatori, in un porto che peraltro sempre più pericoloso anche per chi come me fa l’attività di pesca professionale».