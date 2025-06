Amts, in attivazione linee tra città e mare per cittadini e turisti

Trasporti

Fino al 30 giugno sarà possibile acquistare l’abbonamento annuale e integrato “MetroBusCity”

Tante iniziative in cantiere anche nel periodo estivo perché l’obiettivo principale dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sostare è sempre quella di incentivare il mezzo pubblico e migliorare la mobilità in tutta Catania. “Stiamo già attivando tutte le linee che collegano la città al mare e utilizzeremo i bus snodabili da 18 metri – afferma l’avvocato Salvatore Vittorio, presidente di Amts – lo scopo è trasportare in totale comodità, oltre ai consueti pendolari, quanti più turisti è possibile”. Fino al 30 giugno sarà possibile acquistare l’abbonamento annuale e integrato “MetroBusCity”.