Amts, la linea 901 torna al suo percorso originario e collega a Catania anche Mascalucia

Il potenziamento della linea a partire dall'11 aprile

Dopo un periodo di breve sperimentazione della linea “309”, ritorna la “circolare 901” con il suo vecchio percorso, che adesso però collegherà direttamente con il centro di Catania non solo Gravina di Catania ma anche Mascalucia. A volerlo espressamente sono stati utenti e cittadini, che hanno chiaramente mostrato di preferire la vecchia conformazione. Così, a partire da giovedì 11 aprile, la “901” ritorna al vecchio percorso, pur conservando il nuovo tratto che va verso Mascalucia.

Oggi, dunque, a sperimentazione ultimata, i due Comuni dell’hinterland etneo e AMTS hanno concordato di tornare all’origine.

Inoltre, il capolinea sarà nuovamente quello di piazza della Repubblica a Catania (e non più il parcheggio dei Due Obelischi, come temporaneamente modificato).

Altra importante novità è il potenziamento del servizio giornaliero: l’attuale orario in vigore verrà aumentato ad un totale di 14 corse giornaliere nei giorni feriali:

06:15 08:00 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 06:50 09:05 11:15 13:25 15:35 17:45 19:55

Questo, infine, il percorso completo (PIAZZA DELLA REPUBBLICA – GRAVINA – MASCALUCIA) che sarà ripristinato: