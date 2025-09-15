Trasporti a Catania
Amts, scattano orari invernali con più corse per studenti e pendolari
Implementata anche la “linea 101” che serve la maggior parte delle scuole a Nord di Catania”
La parola d’ordine è farsi trovare pronti. Perché da stamattina, con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, la riapertura completa degli istituti di ogni ordine e grado ed il traffico a pieno regime il rischio di paralisi e di code chilometriche in tutta l’area Metropolitana di Catania è tangibile. “Da oggi cominciamo con l’orario invernale – spiega il presidente dell’Amts Salvatore Vittorio – questo vuol dire un incremento del numero delle corse, cominciando proprio dalla “linea 101” che serve la maggior parte delle scuole a Nord di Catania”.
Servizi rivolti a studenti ed al resto dei pendolari per ridurre il numero di veicoli di trasporto privato in strada. "Dal l'1 ottobre – prosegue Vittorio – verrà implementato il numero di corse dei "Metro Shuttle" (che da 60 passeranno a 80, e da 3 a 6 le vetture impegnate nell'ora di punta del mattino) nell'area di via Santa Sofia: un servizio mirato ad una utenza numerosa che ogni giorno deve raggiungere il Policlinico o le varie facoltà della Cittadella Universitaria. Non solo, in accordo con la Città Metropolitana di Catania e con i paesi della fascia pedemontana, abbiamo sviluppato un programma che ridurrà notevolmente i tempi di percorrenza e di collegamenti del territorio etneo".