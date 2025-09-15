Amts, scattano orari invernali con più corse per studenti e pendolari

Trasporti a Catania

Implementata anche la “linea 101” che serve la maggior parte delle scuole a Nord di Catania”

La parola d’ordine è farsi trovare pronti. Perché da stamattina, con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, la riapertura completa degli istituti di ogni ordine e grado ed il traffico a pieno regime il rischio di paralisi e di code chilometriche in tutta l’area Metropolitana di Catania è tangibile. “Da oggi cominciamo con l’orario invernale – spiega il presidente dell’Amts Salvatore Vittorio – questo vuol dire un incremento del numero delle corse, cominciando proprio dalla “linea 101” che serve la maggior parte delle scuole a Nord di Catania”.