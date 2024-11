Anas, alcuni tratti della Catania-Siracusa chiusi nella notte

Viabilità

Il percorso alternativo sarà garantito con un’opportuna segnaletica

Nella notte in arrivo Anas chiuderà al transito alcuni tratti saltuari dell’autostrada Catania-Siracusa. Il provvedimento rientra nell’ambito delle attività di collaudo degli impianti tecnologici delle gallerie. Nel dettaglio, le chiusure verranno effettuate a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina: dal km 25,142 al km 0,100, su tutte le corsie; dal km 0,100 al km 25,142, su tutte le corsie; dal km 11 al km 11,500, dove è ubicato lo svincolo di Lentini, verranno chiusi gli svincoli in entrata ed in uscita. Il percorso alternativo sarà garantito con un’opportuna segnaletica.

