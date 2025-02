Anas, chiuso il ponte Sferro sulla Catania-Enna: agricoltori sul piede di guerra

Viabilità

L’allarme: «Pesanti ripercussioni. Si crei una bretella parallela al Ponte Sferro»

Viabilità rivoluzionata sulla strada statale 192, la Catania-Enna. L’Anas ha chiuso il ponte Sferro, ricadente nell’omonima contrada in territorio di Paternò con gravi ripercussioni soprattutto per gli agricoltori di un’ampia fetta della piana etnea.

Nel dettaglio la chiusura al transito, decretata tramite un’ordinanza, interessa il tratto della valle del Dittaino, che va dal Km 54+513 al Km 55+294, con Anas che ha indicato sempre nell’ordinanza, un percorso alternativo per i ciclomotori e un tempo di percorrenza stimato in 10 minuti. Lo stop al transito dei mezzi è necessario «per consentire l’esecuzione dei lavori straordinari di consolidamento e restauro conservativo del ponte Sferro fino al 17 maggio».Un periodo troppo lungo che rischia di determinare pesanti ripercussioni sulle aziende agricole del territorio. Da qui la decisione del presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria, di scrivere ad Anas Catania e per conoscenza alle prefetture di Catania ed Enna e ai Comuni di Paternò, Catenanuova e Centuripe, per chiedere un nuovo percorso alternativo al Ponte Sferro che consenta il passaggio quantomeno dei trattori agricoli.