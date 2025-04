Anas: tratto chiuso sulla SS116 “Randazzo Capo” a causa di una frana

viabilità

La strada bloccata in entrambe le direzioni a Capo D'Orlando

SullaSS 116 “Randazzo Capo” è chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 50,000 al km 65,000, a Capo d’Orlando, nella città metropolitana di Messina, a causa una frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco lungo le strade provinciali.

Sul posto sono intervenute lesquadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.