Andrea Lo Cicero: “Amo la famiglia, il rugby, i fornelli. E sono devoto di Sant’Agata”

Storie e campioni di Sicilia

Il campione catanese (103 presenze in azzurro), passato alla tv, si racconta

Non è stato soltanto un campione nello sport della sua vita, il rugby, ma è uno dei rappresentanti catanesi e siciliani di miglior vanto per la nostra terra: il “Barone” Andrea Lo Cicero non ha certo bisogno di presentazioni. 49 anni compiuti a maggio, vanta oltre 100 presenze in Nazionale con la quale ha partecipato a 4 Coppe del Mondo iniziando la sua attività agonistica con l’Amatori Catania (il suo ruolo è stato quello di pilone sinistro). Dopo l’addio con l’ultima gara nel 2013, la sua vita è dedita ad alcune attività che rappresentano da sempre le sue grandi passioni.

Una vita nel rugby, cosa ha rappresentato questo sport che è stato un bel pezzo del suo percorso?

«È stato “Lo Sport”. Io ne ho fatti anche tanti altri: ho giocato nella Nuoto Catania, ho fatto lotta greco-romana con le Fiamme Oro, ho fatto canoa per tanti anni. Il rugby mi ha consentito di conoscere lo sport e farmi una cultura sportiva, questo mondo è qualcosa di affascinante, molto educativo. È una grande forma di scuola di vita: nel contatto fisico ci sono molti momenti duri ma non si trova la rabbia, piuttosto la concentrazione e il rispetto».

Quali sono i ricordi più belli degli anni nell’Amatori Catania e delle gare in Nazionale?

«Sono tutti bellissimi e non sfocati ma indelebili nella mia testa. Giocare in Serie A da piccolino è stato qualcosa di grande, oggi non è più possibile giocare da minorenni nel massimo campionato. Ho avute tante persone che mi hanno aiutato, da Luciano Bellaprima, Trebar, Di Bella, Cadotti, il figlio di Paolone. Loro mi hanno instradato in questa nuova fase della vita sportiva».

Come procede il rugby a livello nazionale? Cosa è cambiato rispetto agli anni in cui giocava lei?

«Senza dubbio sono cambiate un po’ le regole che oggi sono più televisive: rendere un gioco più fluido e dare la possibilità alle persone di conoscere meglio un’azione. Prima c’erano molte più regole, oggi l’arbitro non vuole momenti in cui il gioco si interrompe altrimenti si ferma quel flusso televisivo e le tv non credono più a uno sport bello come il rugby».

Qual è il legame con Catania e la sua terra?

«Io ho degli amori: la mia famiglia composta dai miei genitori, da mia moglie e dai miei bambini e l’amore nei confronti di Catania. È una terra dannata ma particolarmente ricca di senso di vita. Siamo legati agli elementi: terra, fuoco, mare che ci aiutano a crescere. E poi sono devoto a Sant’Agata, sono il devoto più praticante perché non vado a visitare i salotti ma mi metto insieme alla Santa in questo cammino di fede in mezzo alle persone».

Dopo il rugby è iniziata un’altra vita: la passione per il giardinaggio e la cucina con popolari programmi tv su Sky ma non solo.

«Queste sono le mie passioni che non potevo portare avanti da giocatore perché facevo altro, oggi ho la possibilità di poter studiare. Per il giardinaggio vivo in campagna, ho un’azienda agricola, ma soprattutto per la cucina ho fatto un’accademia professionale e sono stato affiancato in tante cucine stellate e non. Non ho un ristorante per scelta, voglio godermi la famiglia e le mie ricette preferisco vengano godute su situazioni private. Faccio il personal chef e programmi televisivi, cerco di mettere la mia cucina siciliana in tutti i palati».

Com’è essere ambasciatore di Unicef Italy?

«La mia vita è nata con la Croce Rossa, sono stato volontario negli anni più caldi di Catania quando c’erano i regolamenti di conti tra le famiglie mafiose. Questo ha portato a mettere la mia persona al servizio degli altri, di chi ne aveva bisogno. Oggi rappresentare Unicef è più o meno la stessa cosa ma mi occupo di bambini, cerco di creare la situazione migliore per loro. Che l’Unicef lo faccia in tutto il mondo e in Italia è soltanto un vanto per l’Organizzazione della Nazioni Unite».

Quali sono i progetti presenti e soprattutto quelli futuri di Andrea Lo Cicero?

«Nel presente ho appena terminato un programma per gli Stati Uniti, di cucina, partirà tra poco. Poi c’è il programma Gambero Rosso, in Rai ho appena finito di registrare le puntate per Linea Verde. Cerco di fare una selezione di programmi che possano essere più adatti a me, adatti a quella che è l’idea della mia testa. Non mi piace essere una soubrette televisiva».

Qual è il suo posto preferito?

«L’Etna. Il mio posto preferito è l’Etna: più sto in alto e più mi sento a mio agio. Più sto vicino al cratere e più mi rende vivo».

C’è qualcosa che ancora non conosciamo di lei e che si sente di svelare per la prima volta? Un aneddoto, una storia, una curiosità?

«Sono un libro aperto: in pubblico si vede quello che accade ma dietro ogni persona c’è qualcosa di più profondo, le esperienze della vita. Ad esempio, quella che ho svolto con il servizio ambulanza, feci nascere una bambina e dopo 25 anni mi misi alla sua ricerca e l’ho ritrovata. Queste cose le persone non le sanno o le conoscono poco. Il valore di ogni persona deve essere misurato non soltanto per quello che fa pubblicamente ma per quello che fa senza mettere troppi cartelloni, l’importante è farlo. Un po’ come la devozione che è un cammino silenzioso».

Ringraziandola per il suo tempo, c’è qualcosa che si sente di dire in conclusione?