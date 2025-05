Anniversario Battiato, il ricordo del cantautore nella sua Riposto a 4 anni dalla morte

L'omaggio

Quando al sorgere del sole le barche stracolme di pesce approdano al porto di Riposto aprendo di fatto il nuovo giorno, al centro della città si respira già un clima differente rispetto alla lenta routine. Quattro anni fa la scomparsa di Franco Battiato lasciò non solo un segno dettato dall’emozione del momento o dal vasto patrimonio di musica e di cultura donato al mondo. Qui c’è in senso di appartenenza, di orgoglio che mai sono venuti meno.

Ci sono tanti turisti, già alle 9 del mattino. Approdano al porto, fanno il giro del centro storico a far compere, passano da piazza Arcidiacono e dal quartiere Scariceddu dove Battiato nacque. La visita diventa quasi pellegrinaggio per ammirare il murale di Igor Scalisi Palminteri e l’istallazione delle immagini che fa parte del progetto curato e diretto dalla dott. Carmen Bellalba.

Proprio colei che ha curato il progetto condiviso dal Comune di Riposto è in piazza per respirare un’atmosfera a volte gioiosa, a volte commovente: “Il murale e i pannelli raccontano la storia della prima infanzia di Battiato, non a caso sono esposti nel quartiere dov’è nato e cresciuto fino all’età di 17 anni”. E ancora: “Il progetto ha la funzione di catturare il visitatore che viene a cercare il maestro Battiato nel suo luogo d’origine trovandolo attraverso le immagini fotografiche concesse dalla famiglia, dai cugini, dai miei famigliari e dagli amici con cui ha sempre mantenuto dei rapporti. Una dei suoi pregi era quello di restare legato alle origini, agli amici. Se andava via da Riposto era solo per lavoro o meditazione. “E ti vengo a cercare” (la scritta che si nota in piazza Arcidiacono, ndr) ha un doppio significato: riferimento alla canzone e la ricerca delle persone che vogliono ricordarlo”.

In serata a Riposto è previsto uno spettacolo, “No Time No Space” che, come ha affermato il sindaco di Riposto, Davide Vasta, “è un omaggio alla sua arte, alla sua visione, alla sua anima”.