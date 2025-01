Anno Giudiziario, a Catania si torna a parlare di carenza di organico e della Cittadella

Inaugruazione

La relazione. Il presidente Pennisi fra criticità e obiettivi raggiunti: «Gap organico al 15%»

C’è l’atavico problema della scopertura d’organico che si attesta quest’anno al 15% (la media nazionale è del 17%) e poi l’esigenza di poter accogliere gli utenti della giustizia in spazi senza criticità. E pare che da questo punto di vista un passettino positivo sia stato fatto. C’è stata un’accelerazione nei lavori di realizzazione della Cittadella di viale Africa che ospiterà buona parte degli uffici di diverse sezioni del Tribunale. Questi sono due piccole anticipazioni della fotografia che scatterà oggi il presidente della Corte d’Appello Filippo Pennisi nella tradizionale relazione che “inaugura” il nuovo anno giudiziario del distretto che conta, oltre Catania, anche Caltagirone, Siracusa e Ragusa.