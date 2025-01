Anno Giudiziario a Catania, Zuccaro: «Personale sottodimensionato rispetto ai risultati»

Giustizia

«Senza dubbio i fenomeni criminali non sono cambiati da un anno ad altro. Debbo registrare con abbastanza piacere, soddisfazione, il fatto che stiamo riducendo le pendenze, in linea, d’altra parte con quello che è l’andamento su tutto il territorio nazionale, con le pendenze dei procedimenti penali che stanno diminuendo, almeno quelli che sono dinanzi al giudice». Lo ha detto il procuratore generale di Catania, Carmelo Zuccaro, a margine dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario.