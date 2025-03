Anno Giudiziario Tar, Catania si conferma al quarto posto in Italia per ricorsi depositati

Giustizia

Anche quest’anno il Tribunale amministrativo etneo ha superato gli obiettivi sia dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che dal Pnrr

Risulta invariato l’andamento del contenzioso al Tar di Catania. Nel 2024 con 2.383 ricorsi depositati Catania si conferma al quarto posto tra i Tribunali amministrativi d’Italia, dopo le sedi di Roma, Napoli e Milano. Questo è uno dei dati che è emerso nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar di Catania, guidato dal Presidente Pancrazio Maria Savasta. Anche quest’anno il Tribunale amministrativo etneo ha superato gli obiettivi sia dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che dal Pnrr.