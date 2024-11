Anziano a piedi sulla corsia di sorpasso della A18 vicino a Giarre: in un video il miracoloso salvataggio della Polizia stradale

il caso

Si era allontanato da una struttura presso cui è ospitato

Tragedia sfiorata in autostrada a pochi metri dallo svincolo di Giarre. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polstrada di Giardini Naxos. Un anziano è stato segnalato da numerosi automobilisti in transito mentre si aggirava, a piedi, in stato confusionale. Gli agenti percorrendo l’autostrada hanno notato da lontano la sagoma di un individuo sulla corsia di sorpasso che camminava a piedi da una parte all’altra della carreggiata, in un tratto pericoloso e in piena curva, tra i veicoli che sfrecciavano ad alta velocità.