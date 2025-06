Aperti al pubblico i due solarium di Pozzillo e Santa Tecla

Nell'Acese

Puntuale, come da cronoprogramma, ha avuto luogo stamani l’apertura al pubblico dei due solarium comunali, allestiti nelle frazioni Pozzillo e Santa Tecla, entrambi dotati di tutti gli accorgimenti necessari per consentirne la fruibilità a soggetti diversamente abili. L’attivazione delle due strutture di Pozzillo è avvenuta in presenza del sindaco, Roberto Barbagallo, del suo vice e assessore a Porti e Beni demaniali, Valentina Pulvirenti, dell’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Licciardello, del presidente del Consiglio comunale, Michele Greco, nonché del comandante dell’Ufficio locale marittimo – Capitaneria di Porto di Acireale, primo luogotenente Giuseppe Alessandro Basile.

Don Andrea Grasso ha impartito la benedizione al solarium di Pozzillo, don Alfredo D’Anna a quello di Santa Tecla ed in entrambe le circostanze sono intervenuti il responsabile unico del procedimento, geom. Mario Pappalardo, ed i rappresentanti del Corpo volontario di soccorso in mare, guidati da Sandro Gaglio, presidente nazionale dell’attivo sodalizio, l’operatore di terzo settore che si è aggiudicato il servizio di salvataggio nei solarium dislocati lungo il litorale acese. La struttura di Pozzillo, sita in una traversa di via Carammone, si estende su 123 metri quadrati, compresa la discesa a mare.

E’ dotata di due cabine-spogliatoio e di altrettanti percorsi che conducono in acqua nonché di un punto doccia. Quella di Santa Tecla, posta in località “Cocole”, su via Argenta, della superfice complessiva di 110 metri quadrati, dispone di un punto doccia e di due percorsi distinti per la discesa in mare, uno dei quali accessibile ai diversamente abili. Nulla, dunque, è stato lasciato al caso e, sotto questo aspetto, dal sindaco Barbagallo sono arrivate le congratulazioni a quanti si sono adoperati per l’apertura dei solarium nei tempi previsti, a cominciare dalle maestranze.