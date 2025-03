Armi, munizioni e marijuana, un arresto a Pennisi

Catania

E' un 33enne, nel casolare aveva anche oggetti rubati: rame, attrezzi, abiti e 19 tartarughe

Un’officina per modificare armi, munizioni, oggetti rubati e materiale per essiccare la marijuana sono stati scoperti dai carabinieri in una casa della frazione Pennisi di Acireale (Catania) di proprietà di un 33enne, che è stato arrestato per i reati di detenzione illegale di armi clandestine e alterazione di armi e per detenzione illegale di munizioni da guerra e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione. I militari sono arrivati alla casa indagando su alcuni furti nella zona. Nell’officina i militari dell’Arma hanno trovato alcune pistole a pallini modificate per poter sparare veri proiettili e sequestrato 153 proiettili calibro 9, 91 munizioni da guerra,156 proiettili pronti e altri 132 vuoti, una busta con 4 chili di polvere da sparo e cinque scatole di inneschi, due fucili completi smontati, parti di fucile ed una baionetta. I militari hanno anche sequestrato circa 40 grammi di infiorescenze.