Ars, il seggio catanese conteso: Primavera deputato al posto di Giuffrida (che era stato eletto dopo un ricorso su Vasta)

politica

La Corte di Appello ha accolto il ricorso: aderirà al Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo

Salvatore Giuffrida decade dalla carica di deputato regionale della Dc e al suo posto – dopo una sentenza della Corte di Appello di Palermo – subentra all’Ars Orazio Santo Primavera che aveva presentato un ricorso. Primavera era risultato il secondo dei non eletti alle regionali del 2022 nel collegio di Catania, nella lista “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca. Giuffrida, invece, era primo dei non eletti ed era a sua volta subentrato al posto di Davide Vasta, dichiarato ineleggibile dal Tribunale di Palermo.

Il Tribunale di Palermo nel giugno scorso aveva rigettato il ricorso di Primavera, che aveva sollevato la questione della ineleggibilità o incandidabilità di Salvatore Giuffrida perché quest’ultimo era dirigente della Regione a Catania ed era stato collocato in aspettativa senza il rispetto del termine previsto dalla norma. Cambiano in parte gli equilibri a Sala d’Ercole perché Giuffrida aveva aderito al gruppo della Democrazia Cristiana mentre Primavera dovrebbe aderire al Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo. Primavera è stato assistito dall’avvocato Nunzio Andrea Russo.