Asp Catania, consegnati lavori per nuova risonanza magnetica a Paternò

Sanità

L'innovativa apparecchiatura, finanziata con fondi Pnrr, sarà installata anche in altri presidi ospedalieri della provincia

Sono stati consegnati ieri i lavori per l’installazione della nuova risonanza magnetica (Rm) da 1,5 Tesla presso l’Uoc di Radiologia dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, diretta da Vincenzo Ricceri. L’apparecchiatura, finanziata con fondi Pnrr per 992.393,69 euro, fa parte del piano di aggiornamento tecnologico delle dotazioni diagnostiche dell’Asp di Catania. Il sistema garantisce immagini di alta qualità, comparabili a quelle di dispositivi da 3,0 Tesla, migliorando i tempi di acquisizione e ottimizzando i flussi di lavoro. Questa tecnologia assicura inoltre maggiore sostenibilità operativa e un maggior comfort per i pazienti.