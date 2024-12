Asp Catania e la sentenza sui buoni pasto: la decisione del tribunale

la svolta

Il ricorso della Fials a difesa di una trentina di dipendenti

Tutti i dipendenti in servizio oltre le sei ore hanno diritto al buono pasto. È quanto sancisce la sentenza del Tribunale di Catania, giudice unico Patrizia Mirenda, che ha accolto il ricorso della Fials di Catania in difesa di una trentina di lavoratori dell’Asp in servizio presso l’ospedale di Acireale.

Secondo una prima stima il risarcimento dei buoni pasto arretrati dovrebbe aggirarsi su un valore di circa 100 mila euro. La segreteria provinciale, guidata da Agata Consoli, accoglie “con grande soddisfazione la notizia. Questa sentenza rappresenta un primo passo fondamentale, in attesa delle ulteriori pronunce per tutti gli altri ricorsi che questa segreteria ha incardinato in merito alla medesima fattispecie. È molto importante ricordare che questa è la prima pronuncia in questo ambito e con questo esito in seno al distretto giudiziario di Catania. Rivolgiamo un plauso agli avvocati Concita Pillitteri e Marinella Caccamo che con la loro professionalità hanno seguito gli iscritti in questo difficile giudizio portando al rilevante risultato. Adesso l’azienda dovrà risarcire i buoni pasto non goduti fino alla data di deposito del ricorso”

