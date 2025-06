Asp Catania, nuovi orari per gli sportelli anagrafe e dei servizi territoriali

Sanità

Tutte le novità per gli appuntamenti al San Luigi di via Fleming

Sono in vigore da oggi i nuovi orari di apertura al pubblico degli sportelli anagrafe e dei servizi territoriali del Distretto sanitario di Catania, operativi presso la Casa della Comunità «San Luigi», in Viale Fleming 24. Gli Sportelli saranno aperti per le attività ordinarie nei seguenti giorni e orari: – lunedì mattina: dalle 8 alle 13 – martedì pomeriggio: dalle 15 alle 17.30 – venerdì mattina: dalle 8 alle 13. Durante queste fasce orarie sarà possibile effettuare le seguenti operazioni: – scelta e cambio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta – rilascio di esenzione ticket per patologia – rilascio e gestione della Tessera Sanitaria – richiesta di esenzione per reddito per bambini minori di 6 anni. Il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 8,30 alle 13,30, gli sportelli saranno invece dedicati esclusivamente alla lavorazione, analisi e riscossione delle pratiche contrassegnate con «bollino rosso», relative alle richieste di esonero per reddito attualmente in fase di contestazione.