Assalta una farmacia ma un cliente blocca il bandito e arrivano i carabinieri

paternò

Momento di tensione a Paternò. Pregiudicato arrestato e rinchiuso in carcere

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un pregiudicato 45enne del posto perché responsabile di tentata rapina. L’uomo infatti, armato di un grosso coltello e con il volto travisato, aveva fatto irruzione a ridosso dell’orario di chiusura in una farmacia di via Petrarca, intorno alle 12.45, terrorizzando così i clienti presenti in quel momento, scavalcando il bancone ed intimando ai dipendenti di consegnare tutto il denaro custodito in cassa. Immediato l’invio, da parte della Centrale Operativa di Paterno che ha ricevuto l’allarme, di una gazzella dell’Arma che ha raggiunto, in brevissimo tempo, la farmacia.