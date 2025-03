Associazione San Marco, nuovo info point per combattere la carenza di sangue

catania

OPerativo nella "main street" dell’edificio B dell'ospedale San Marco di Librino

Lunedì 3 marzo nella “main street” dell’edificio B dell’ospedale San Marco di Librino è avvenuta la presentazione del nuovo info point dell’ Associazione San Marco donatori Volontari Sangue (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30) con il presidente Giuseppe Mario Frezza e con il dirigente Giuseppe Mangano dell’Azienda ospedaliera Policlinico San Marco. Nell’info point si potranno ottenere tutte informazioni necessarie per diventare un donatore di sangue. L’iniziativa punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue e a fornire informazioni chiare e corrette su chi può donare e quali emocomponenti possono essere raccolti. Sarà anche possibile consultare il calendario delle date di raccolta in Autoemoteca e concordare il giorno per effettuare lo screening pre-donazione. Per aderire alla campagna basta chiamare allo 095-7316265

