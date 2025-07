Assume droga, ha le allucinazioni, distrugge i mobili e minaccia i carabinieri: ricoverato e denunciato

il caso

Ore di rensione a Grammichele, poi l'intervento dei medici e del fratello del 38enne

Un uomo di 38 anni di Grammichele è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto ieri intorno alle 18.00 quando una gazzella è intervenuta nell’abitazione dell’uomo, su richiesta del fratello di quest’ultimo che, molto preoccupato, aveva chiamato il 112 perché il 38enne, probabilmente in preda ad allucinazioni dovute all’assunzione di droghe, stava distruggendo oggetti e mobili della sua abitazione.