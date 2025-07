Ast, tessere bus gratuite per chi ha più di 67 anni: a Catania richieste entro il 30 agosto

L'iniziativa

Si potrà così circolare sui mezzi extraurbani. Ma c'è un limite per l'Isee. I dettagli

Gli anziani con età non inferiore ai 67 anni interessati alle tessere gratuite di circolazione sui mezzi extraurbani Ast, per l’anno 2026, possono presentare richiesta entro il 30 agosto 2025 nei municipi circoscrizionali di appartenenza. Lo comunica la direzione Servizi demografici, decentramento e statistica.

Il reddito Ise per accedere al beneficio previsto dalla normativa vigente (e subordinato al finanziamento regionale) non deve essere superiore a euro 9.600,00 per anziano unico componente il nucleo familiare oppure a euro 19.200,00 per anziano che fa parte di un nucleo familiare composto da due o più persone.

Le domande, complete della documentazione richiesta, vanno presentate utilizzando il modello predisposto e disponibile sia nei municipi circoscrizionali sia online sul sito www.comune.catania.it, nella sezione “In evidenza”. Gli uffici dei municipi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.00.