Aste, la denuncia del padre di Speziale: «Svendita illegittima della mia casa per soli 25mila euro»

Il caso

L'uomo, noto pubblicamente per le vicende giudiziarie del figlio Antonino condannato per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, ha presentato un esposto-querela alle Procure della Repubblica di Catania e Messina

Arriva da Catania una denuncia sul sistema delle aste giudiziarie. A renderla pubblica l’associazione Consitalia, che racconta il contenuto di un esposto-querela alle Procure della Repubblica di Catania e Messina su presunte irregolarità gravissime in una procedura di esecuzione immobiliare (n. 1262/2011 R.G.E.) presso il Tribunale di Catania. E il protagonista è Roberto Speziale, noto pubblicamente per le vicende giudiziarie del figlio Antonino Speziale, condannato per l’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti avvenuto il 2 febbraio 2007 all’esterno dello stadio Cibali di Catania nel corso del derby Catania-Palermo.

Venduto per 25.000 euro

Secondo quanto riportato nella denuncia, l’immobile di proprietà di Speziale – «sua unica abitazione» sottolinea Fabio Micalizzi, presidente di Consitalia – sarebbe stato aggiudicato all’asta per 25.300 euro, a fronte di una stima originaria di oltre 80.000 euro. E il tutto «senza una perizia aggiornata e nonostante fosse vigente una sospensione giudiziale disposta il 5 gennaio 2017 nell’ambito di una procedura per sovraindebitamento (ex Legge 3/2012)».

«Ingiustizia gravissima»

Si tratta, secondo Speziale, «di un’ingiustizia gravissima consumata in violazione della legge, a danno non solo mio ma di ogni cittadino che crede nella funzione equa e imparziale della giustizia». E per Consitalia «oltre al caso personale, la denuncia apre uno scenario inquietante: la presunta esistenza di un sistema stabile e organizzato che opererebbe dentro e intorno al Tribunale, manipolando a proprio vantaggio la filiera delle esecuzioni immobiliari. Secondo quanto affermato, il meccanismo prevedrebbe stime volutamente sottovalutate o mancanti, aste calendarizzate con logiche strategiche e ribassi anomali, partecipazione di soggetti prestanome collegati a professionisti o operatori interni, sgomberi sistematici, a volte privi delle necessarie garanzie legali, rivendita degli immobili con plusvalenze rilevanti da parte di acquirenti seriali».

Richiesta di intervento