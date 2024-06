Atti osceni davanti i bambini al Parco Gioieni a Catania, denunciato un uomo di 43 anni: «E’ una mia fantasia»

il caso

La Polizia è intervenuta dopo la chiamata di alcuni passanti

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato un catanese di 43 anni per il reato di atti osceni in luogo pubblico. I poliziotti lo hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a compiere atti osceni, in pieno giorno, all’interno del Parco Gioieni, particolarmente frequentato da famiglie e minori.

Notato da diversi passanti, il 43enne è stato bloccato dai poliziotti ai quali ha raccontato che tale condotta oscena costituiva una sua fantasia erotica. Una volta accompagnato presso gli uffici del Commissariato, l’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico che, come stabilito dal Codice penale, prevede la pena della reclusione fino a 4 anni. Gli agenti del Commissariato proseguiranno anche nelle prossime settimane le attività di controllo dei parchi e giardini che ricadono nella zona di competenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA