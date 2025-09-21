Autista bus aggredito, la soliderietà di Cgil e Filt Catania

Il caso

La Cgil e la Filt Cgil di Catania esprimono piena solidarietà all’autista dell’AMTS aggredito questa mattina durante il servizio sulla tratta piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata, vittima di un episodio di violenza; l’ennesimo ai danni di autisti dei mezzi pubblici.

«Un lavoratore non può e non deve essere lasciato solo di fronte a episodi di tale gravità – dichiarano il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, e il segretario generale della Filt Cgil, Edoardo Pagliaro –. L’aggressione subita dall’autista, che stava semplicemente svolgendo il proprio dovere, rappresenta un fatto intollerabile che chiama in causa la responsabilità di tutti: istituzioni, azienda, sindacati e comunità cittadina».

Il sindacato sottolinea la necessità di rafforzare le misure di sicurezza a tutela dei dipendenti dell’AMTS e di tutto il personale dei servizi pubblici locali, spesso esposti a situazioni di rischio.

«È urgente – continuano De Caudo e Pagliaro – che vengano messi in campo strumenti concreti: più controlli a bordo, sistemi di videosorveglianza funzionanti, campagne di sensibilizzazione contro le aggressioni. Ma soprattutto serve una presa di coscienza collettiva: non possiamo abituarci alla violenza, né considerarla come un fatto inevitabile».