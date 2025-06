Autista di autobotte investito da una fiammata: ricoverato in gravi condizioni al Cannizzaro

l'incidente

L'incidente in territorio di Scordia, la vittima è originaria di Biancavilla

Un operaio di 43 anni di Biancavilla è stato ricoverato in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania a causa delle gravissime ustioni su oltre il quaranta per cento del corpo causati da una fiammata proveniente dal motore della pompa che stava utilizzando per trasferire dell’acqua dalla sua autobotte ad una cisterna.

L’incidente è avvenuto presso un’azienda agricola, con accesso sulla strada statale 385 Catania-Caltagirone, a pochi chilometri dall’incrocio con la sp 69/II e la sp 197. L’uomo è stato soccorso prima con le ambulanze e successivamente in elisoccorso presso il centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Scordia che hanno eseguito i primi rilievi per cercare di appurare le cause dell’incidente, imputabile, verosimilmente, alla fasi di ricarico del carburante. Sull’ennesimo episodio di incidente sul lavoro è intervenuto con una nota Rocco Anzaldi, segretario della Flai Cgil di Caltagirone: “La CGIL esprime la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia del lavoratore coinvolto. Non si può continuare ad assistere in silenzio a un fenomeno che colpisce trasversalmente ogni settore e ogni territorio. Senza alcuna volontà di strumentalizzare quanto accaduto, ribadiamo con forza l’urgenza di maggiori controlli, una più efficace prevenzione e tutele più forti per chi lavora”.

