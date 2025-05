Auto contro uno scooter sulla Circonvallazione di Catania: muore una donna di 56 anni

La tragedia

L'incidente in viale Ulisse. Ancora da ricostruire la dinamica

Una donna di 56 anni è morta stamattina lungo la circonvallazione di Catania in seguito ad un incidente stradale. La vittima viaggiava su uno scooter quando è stata investita da un’auto all’altezza di viale Ulisse. La donna viaggiava in direzione Misterbianco. L’incidente si è verificato intorno alle 7. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

