Auto in doppia fila vicino il Policlinico a Catania, 32 multe della polizia

via santa sofia

La polizia ha sanzionato 32 automobilisti che aveva parcheggiato la propria vettura, in via Santa Sofia a Catania, a ridosso delle corsie riservate al passaggio dei mezzi di soccorso diretti al pronto soccorso del Policlinico universitario. I controlli contro la ‘sosta selvaggià sono stati eseguiti da personale del commissariato Borgo Ognina in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, la polizia stradale e quella Locale.

