Auto parcheggiate in tripla fila vicino piazza Carlo Alberto: 15 multe e tre macchine portate via col carroattrezzi

catania

I controlli della polizia

Quindici automobilisti che a Catania avevano parcheggato le loro vetture in modo irregolare, anche in tripla fila, nei ressi del marcato di Piazza Carlo Alberto sono stati multati dalla polizia per un importo complessivo di circa 1.000 euro. Tre auto sono state rimosse forzatamente. Sul posto gli agenti, grazie anche alla collaborazione di personale dell’Amts, hanno ripristinato la regolare viabilità.

