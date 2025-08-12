Autostrada A18, scontro tra Giarre e Fiumefreddo: coinvolte due macchine, sette i feriti

Catania

Rallentamenti si registrano in direzione Messina

Grave incidente stradale lungo l’autostrada A18 tra Giarre e Fiumefreddo, al km 58, in direzione di Messina. Sul posto sono presenti due ambulanze e la polizia stradale del compartimento di Giardini Naxos che sta anche gestendo la viabilità. Nella collisione, avvenuta attorno alle 12, sarebbero rimaste coinvolte almeno due autovetture. I feriti, secondo quanto si apprende, sarebbero sette. Nel tratto di autostrada si registrano lunghe file.

