Azzurra Spanò, “Voglio trasformare due passioni in lavoro e diventare manager della moda”

L'intervista video

Ripostese di 18 anni. Da poco sta calcando le passerelle, ma il sogno è essere parte del motore dell'industria fashion. La musa ispiratrice? "La Sicilia, la mia terra"

Non ama le etichette. Soprattutto quelle basate sull’estetica. Anche se ha due fissazioni: eleganza e femminilità. Azzurra Spanò, ripostese di 18 anni, è la vincitrice del concorso “Venere dell’Etna”. Il mondo delle passerelle e della comunicazione, Azzurra le ha scoperte quasi per caso. Si è trovata in una zona confort: come un abito cucito su misura. E ha deciso di continuare, senza però troppi grilli nella testa. Accanto a lei, la famiglia. Mamma e sorella maggiore sono le sue più grandi fan. Le fasce e le coroncine però sono uno strumento per arrivare a realizzare il suo sogno: “Diventare manager della moda”. E poi ha una grande fonte di ispirazione: “La Sicilia, la mia terra. Spero davvero di saperla rappresentare, sia ora nelle sfilate e in futuro nel mio lavoro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA