Barche ancorate a due passi dalla spiaggia, ma i bagnanti chiamano la Polizia

Acitrezza

Controlli e multe

La Polizia di Catania, con la sua Squadra Volanti sulle moto d’acqua ha sanzionato numerosi diportisti per aver ancorato a pochi metri dalla costa mettendo in pericolo i bagnanti. In questi giorni di vacanza infatti numerosi diportisti, molti anche con barche e gommoni a noleggio, navigano in acque catanesi e i controlli sono stati effettuati soprattutto neell’area marina protetta di Acitrezza.

Più diportisti sono stati sanzionati perché hanno ancorato troppo vicino alla riva creando un pericolo per i bagnanti; alcuni hanno addirittura ancorato a ridosso degli stabilimenti balneari tanto da far attivare i bagnini che hanno subito contattato la Polizia. Sanzionate anche due persone a bordo di moto d’acqua che avevano fatto ingresso all’interno dell’area marina protetta di Acitrezza.

